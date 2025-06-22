Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu.

Orhan, beraberindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdal Tekin ile Sinanlı köyünde Hatice ve Hüseyin Adalı çiftini ziyaret etti.

Ziyarette aile ile bir süre sohbet eden Orhan, isteklerini dinledi.

Aile ziyaretlerine devam edeceğini ifade eden Orhan, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğu belirtti.

- Altyapı çalışmaları

Babaeski Belediye Başkan Vekili Çiğdem Dizman, su hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

Fen işleri ve su işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip eden Dizman, yetkililerden bilgi aldı.

Altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Dizman, daha güzel ve yaşanabilir bir Babaeski için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.