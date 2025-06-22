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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 22.06.2025 - 15:34
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, "Aile Yılı" kapsamında ziyarette bulundu.

        Orhan, beraberindeki Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdal Tekin ile Sinanlı köyünde Hatice ve Hüseyin Adalı çiftini ziyaret etti.

        Ziyarette aile ile bir süre sohbet eden Orhan, isteklerini dinledi.

        Aile ziyaretlerine devam edeceğini ifade eden Orhan, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğu belirtti.

        - Altyapı çalışmaları

        Babaeski Belediye Başkan Vekili Çiğdem Dizman, su hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

        Fen işleri ve su işleri müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını takip eden Dizman, yetkililerden bilgi aldı.

        Altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Dizman, daha güzel ve yaşanabilir bir Babaeski için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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