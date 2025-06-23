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        Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları devam ediyor

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat kontrol çalışmaları yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 09:43 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:43
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        Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları devam ediyor
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        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat kontrol çalışmaları yürütülüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden arpa ve buğday hasadı çalışmalarını takip ediyor.

        Ekipler, dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda biçerdöverin hasat ettiği buğdayı inceliyor.

        Ayrıca ekipler, hasat sırasında oluşabilecek olası yangınlara karşı alınan tedbirleri kontrol ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, devam eden buğday hasadı dolayısıyla kontrol çalışmalarının da aralıksız sürdüğü belirtti.

        Ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesinin sağlanması amacıyla hasat kontrollerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, hasat sırasında talimatlara uymayan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine cezai işlem uygulanacağını bildirildi.

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