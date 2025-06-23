Kırklareli'nde "Muhtarlar Akademisi" başladı

Kırklareli'nde muhtarların hizmet kalitesini artırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Muhtarlar Akademisi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan protokol kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Yerleşkesi'ndeki Dr. Mehmet Fuat Umay Salonu’nda düzenlenen açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, törende yaptığı konuşmada, protokolün sabah saatlerinde imzalandığını belirterek, akademiyle kentte görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına akademik düzeyde eğitim verileceğini söyledi.

Turan, "Muhtarlarımızın kamu hizmetlerini daha etkin, verimli ve güvenli şekilde sunabilmesini, sorunları hızlıca yetkililere iletebilmesini, kamu kurumlarıyla koordinasyonlarını artırmayı hedefliyoruz. Bu akademi, muhtarlık görevini daha profesyonel bir düzeye taşımayı amaçlıyor." dedi.

Kırklareli'nin İstanbul, Yalova ve Rize'nin ardından bu eğitim programına dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, muhtarların devlete açılan ilk kapı olduğunu ve önemli bir sorumluluk taşıdıklarını vurguladı.