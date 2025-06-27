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        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası başladı

        Türkiye Muaythai Federasyonunca düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:15 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:27
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        Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası başladı
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        Türkiye Muaythai Federasyonunca düzenlenen Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Şampiyonası, Kırklareli'nde başladı.

        Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

        Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporcular, uluslararası organizasyonlara katılmaya hak kazanacak.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırklareli'nde ilk kez Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

        Bozbaşak, organizasyonun kentte düzenlenmesinden dolayı onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

        1 Temmuz Salı günü sona erecek şampiyonada mücadele edecek sporculara başarı dileyen Bozbaşak, "Organizasyona 40 ilden yaklaşık 400 sporcu katılıyor. Kendi sıkletinde derece yapan sporcularımız, uluslararası organizasyonlara gitmeye hak kazanacak. 1 Temmuz'da finallerimiz olacak. Halkımızı müsabakaları izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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