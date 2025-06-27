Kırklareli'nde Hayrullah Camadan Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası başladı

1 Temmuz Salı günü sona erecek şampiyonada mücadele edecek sporculara başarı dileyen Bozbaşak, "Organizasyona 40 ilden yaklaşık 400 sporcu katılıyor. Kendi sıkletinde derece yapan sporcularımız, uluslararası organizasyonlara gitmeye hak kazanacak. 1 Temmuz'da finallerimiz olacak. Halkımızı müsabakaları izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Bozbaşak, organizasyonun kentte düzenlenmesinden dolayı onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Kırklareli İl Temsilcisi Tahsin Murat Bozbaşak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırklareli'nde ilk kez Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 40 ilden yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.