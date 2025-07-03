Kırklareli Valisi Turan, esnafı ziyaret etti

Her fırsatta esnaf ziyaretinden bulunduğunu ifade eden Turan, esnafın ahilik kültürüyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

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