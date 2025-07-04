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        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı ikinci birleşimi yapıldı

        Kırklareli Belediye Meclisinin temmuz ayı ikinci birleşimi Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:04 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:04
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        Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı ikinci birleşimi yapıldı
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        Kırklareli Belediye Meclisinin temmuz ayı ikinci birleşimi Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında gerçekleştirildi.

        Belediye binasında düzenlenen toplantıda, ilk birleşimde plan ve bütçe komisyonuna havale edilen Mutlu İnsanlar Personel Organizasyon Tanıtım Sanayi Ticaret AŞ’nin ayni sermaye artırımı kapsamında 7 arsa nitelikli taşınmazın ve Beya Personel Organizasyon ve Tanıtım Sanayi Ticaret AŞ’nin ayni sermaye artırımı için 1 arsa nitelikli taşınmazın devri konusu görüşüldü.

        Toplantıda, komisyon raporu okundu.

        Raporda oy çokluğu ile söz konusu gündem maddelerinin detaylı incelenmesi gerekçesi ile komisyonda kalması görüşü yer aldı.

        Gündem maddeleri komisyon kararına göre oy çokluğu ile komisyonda kalmasına karar verildi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş, söz alarak şirketlerin borç içinde belediyeye yük olduğunu söyledi.

        İlk birleşimde alınamayan kararın ikinci birleşimde de alınamadığını ifade eden Süzülmüş, geçen 4 gün içinde yaklaşık bir belediye dükkanının daha faize kurban edildiğini ileri sürdü.

        Her geçen süre içinde borcun daha çok arttığını vurgulayan Süzülmüş, kararı doğru bulmadığını kaydetti.

        Toplantıda ayrıca diğer gündem maddeleri de görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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