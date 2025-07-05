Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, lavanta üreticilerini ziyaret etti.

Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ile lavanta tarlalarında incelemede bulunup, üretim hakkında bilgi aldı.

Üreticilere bereketli sezon dileyen Yıldız, tarımsal üretimin her alanına önem verdiklerini belirtti.

- Başkan Talay, başarılı sporcularla bir araya geldi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Floor Curling'de Türkiye Şampiyonu olan sporcuları ile bir araya geldi.

Talay, Pınarhisar Atatürk Ortaokulu sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Talay, sporun ve sporcuların her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlere de teşekkür eden Talay, gelecek neslin emin adımlarla yetiştiğine inandığını kaydetti.

- Uluslararası "Kardeş Okul" Projesi

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce Uluslararası "Kardeş Okul" Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.