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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, lavanta üreticilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 08:38 Güncelleme: 05.07.2025 - 08:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, lavanta üreticilerini ziyaret etti.

        Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ile lavanta tarlalarında incelemede bulunup, üretim hakkında bilgi aldı.

        Üreticilere bereketli sezon dileyen Yıldız, tarımsal üretimin her alanına önem verdiklerini belirtti.

        - Başkan Talay, başarılı sporcularla bir araya geldi

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Floor Curling'de Türkiye Şampiyonu olan sporcuları ile bir araya geldi.

        Talay, Pınarhisar Atatürk Ortaokulu sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden Talay, sporun ve sporcuların her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlere de teşekkür eden Talay, gelecek neslin emin adımlarla yetiştiğine inandığını kaydetti.

        - Uluslararası "Kardeş Okul" Projesi

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce Uluslararası "Kardeş Okul" Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kardeş okullar arasında yapılması planlanan öğrenci ve öğretmen hareketlilikleri görüşüldü.

        Toplantıda, mevcut iş birliklerinin sürdürülebilirliği ve etkili iletişim kanallarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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