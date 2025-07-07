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        Kırklareli'nde vatandaşlar rip akıntısına karşı bilgilendirildi

        Kırklareli'nde boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kenti ziyaret edecek vatandaşlara rip akıntısı uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 08:36 Güncelleme: 07.07.2025 - 08:36
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        Kırklareli'nde vatandaşlar rip akıntısına karşı bilgilendirildi
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        Kırklareli'nde boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kenti ziyaret edecek vatandaşlara rip akıntısı uyarısı yapıldı.

        Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesinde, boğulma olaylarına karşı Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri çalışmalarını yürütüyor.

        Bu kapsamda ekipler halk plajında kurduğu stantta vatandaşlara broşürler dağıtılarak uyarıda bulunuluyor.

        Ekipler vatandaşların rip akıntısına dikkat etmesi ve belirlenen sahillerde denize girmelerini istedi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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