Kırklareli'nde tarım arazisinden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde, tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nde, tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
İnece beldesi yakınlarında buğday ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 250 dekar tarım ve ağaçlık alan zarar gördü.
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