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        Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:25 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:25
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        Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı U.Y.Y. adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Önceki gün Hürriyet Caddesi'nde şüpheli U.Y.Y. ile Cengiz Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, zanlı U.Y.Y. silahla Cengiz Ç'yi öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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