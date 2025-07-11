Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Turan, 106 yataklı Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin en kısa sürede hizmete kazandırılması için çalıştıklarını söyledi.

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