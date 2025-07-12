Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Turan, ilk olarak Pınarhisar Kaymakamlığı görevine atanan Enver Özderin'e ziyaret gerçekleştirdi.
Özderin'e görevinin hayırlı olmasını dileyen Turan, Pınarhisar'ın çok güzel bir ilçe olduğunu kaydetti.
Turan ardından Belediye Başkanı İhsan Talay'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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