Kırklareli'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

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