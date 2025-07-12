Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Trakya'da aşırı sıcak nedeniyle buğday hasadı gece yapılıyor
        Trakya'da aşırı sıcak nedeniyle buğday hasadı gece yapılıyor
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
        Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, ziyaretlerde bulundu