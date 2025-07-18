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        Kırklareli Valisi Turan, Kuran kursunu ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:12 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:12
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        Kırklareli Valisi Turan, Kuran kursunu ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Vali Turan, Hızırbey Camisi'ndeki kursu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş'ten bilgi alan Turan, kursa katılan öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

        Öğrencilerin yaz aylarını iyi değerlendirmesi önerisinde bulunan Turan, öğrencilere başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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