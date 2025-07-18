Kırklareli Valisi Turan, Kuran kursunu ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kuran kursu öğrencileriyle bir araya geldi.
Vali Turan, Hızırbey Camisi'ndeki kursu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.
İl Müftüsü Yusuf Eviş'ten bilgi alan Turan, kursa katılan öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.
Öğrencilerin yaz aylarını iyi değerlendirmesi önerisinde bulunan Turan, öğrencilere başarı diledi.
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