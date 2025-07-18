Kırklareli Valisi Turan, Kuran kursunu ziyaret etti

İl Müftüsü Yusuf Eviş'ten bilgi alan Turan, kursa katılan öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

Vali Turan, Hızırbey Camisi'ndeki kursu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

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