Kırklareli'nde sağanak hava sıcaklığını düşürdü
Kırklareli'nde zaman zaman etkili olan sağanak hava sıcaklığını düşürdü.
Kırklareli'nde zaman zaman etkili olan sağanak hava sıcaklığını düşürdü.
Dün hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte, bugün etkili olan sağanakla sıcaklık 25 dereceye düştü.
Sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak sürüyor.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı, yağmurun şiddetinin geçmesini bekledi.
Kentte, sağanağın aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.
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