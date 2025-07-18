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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Bayburt'un Aydıntepe Kaymakamlığına atanan Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:07
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Bayburt'un Aydıntepe Kaymakamlığına atanan Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram için veda programı düzenlendi.

        Kaymakam Bayram, bir restoranda gerçekleştirilen programda kaymakamlık personeli ve kurum müdürleri ile vedalaştı.

        Bayram, konuşmasında Demirköy'de görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Tüm kurumlar ile işbirliği halinde güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bayram, emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Recep Gün de Kaymakam Bayram'a yeni görev yerinde başarı diledi.

        - Kaymakam Özderin, sporcularla buluştu

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gerçekleştirilen kursları ziyaret etti.

        Kurslarda eğitim gören sporcularla bir araya gelen Özderin, çalışmalar hakkında yönetici ve antrenörlerden bilgi aldı.

        Spora önem verdiklerini ifade eden Özderin, tüm gençlerin mutlaka bir spor branşına yönelmesi önerisinde bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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