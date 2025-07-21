Kırklareli Valiliğinden anız ve orman yangınlarına karşı uyarı

Kırklareli Valiliği vatandaşları anız ve orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde anız yangınlarının artış gösterdiği belirtildi.

Sıcaklıkların hafta boyu mevsim normallerinin üzerinde olacağı vurgulanan açıklamada, yüksek sıcaklıklarda çıkan yangınların hızla yayıldığı ifade edildi.

Vatandaşlara anız ve piknik ateşi yakmamaları, çevreye izmarit atmamaları uyarısında bulunulan açıklamada, "Biçerdöver ve balya makinelerinin tarım alanlarında çalışırken yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazlarının bulundurulması gerekmektedir. Vatandaşların gördüğü olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri önemlidir. Yeşil vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanı." ifadelerine yer verildi.