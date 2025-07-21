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        Kırklareli'nde balya makinelerinin gündüz çalışması yasaklandı

        Kırklareli'nde aşırı sıcak nedeniyle meydana gelebilecek anız yangınlarının önlenmesi amacıyla balya makinelerinin gündüz çalışması yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:06
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        Kırklareli'nde balya makinelerinin gündüz çalışması yasaklandı
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        Kırklareli'nde aşırı sıcak nedeniyle meydana gelebilecek anız yangınlarının önlenmesi amacıyla balya makinelerinin gündüz çalışması yasaklandı.

        Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yangınlara karşı bir takım tedbirler alındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, son dönemde artan anız yangınları ve aşırı sıcaklık nedeniyle 21-30 Temmuz tarihlerinde 10.00-19.00 saatlerinde balya makinelerinin çalıştırılması yasaklandı.

        Kırklareli Valiliği de bir süre önce buğday hasadının yapıldığı tarım alanlarında yangınlara karşı su tankeri ve pulluk bulundurma zorunluluğu getirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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