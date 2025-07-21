Kırklareli'nde balya makinelerinin gündüz çalışması yasaklandı

Kırklareli Valiliği de bir süre önce buğday hasadının yapıldığı tarım alanlarında yangınlara karşı su tankeri ve pulluk bulundurma zorunluluğu getirmişti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, son dönemde artan anız yangınları ve aşırı sıcaklık nedeniyle 21-30 Temmuz tarihlerinde 10.00-19.00 saatlerinde balya makinelerinin çalıştırılması yasaklandı.

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