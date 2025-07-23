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        Kırklareli'nde ağılda uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde ağılda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:37
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        Kırklareli'nde ağılda uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
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        Kırklareli'nde ağılda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda N.Ç'yi gözaltına aldı. Şüpheliye ait ağılda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 815 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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