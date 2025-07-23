Kırklareli'nde ağılda uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Ekipler, düzenlediği operasyonda N.Ç'yi gözaltına aldı. Şüpheliye ait ağılda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 815 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

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