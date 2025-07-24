Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut'un ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
Açıklamada, Bulut'un kentte yapılması planlanan altyapı projesi hakkında Kurum'a bilgi verdiği belirtildi.
Bulut, daha sonra İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ü ziyaret etti.
Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş de bulundu.
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