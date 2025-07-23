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        Kırklareli'nde hayvancılık işletmeleri ile hibe sözleşmesi imza töreni yapıldı

        Kırklareli'nde hibe desteği almaya hak kazanan hayvancılık işletmeleri ile hibe sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:54
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        Kırklareli'nde hayvancılık işletmeleri ile hibe sözleşmesi imza töreni yapıldı
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        Kırklareli'nde hibe desteği almaya hak kazanan hayvancılık işletmeleri ile hibe sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kırsal kalkınma destekleri ile tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi tebliği kapsamında Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen program, hibe desteği kazanan projelerin tanıtımı ile başladı.

        Programda, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Burak Polatoğlu işletmeler ve projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, konuşmasında, kırsal kalkınma destekleri ile tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi tebliği kapsamında hayvancılık işletmelerini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

        Karaca, kabul edilen 14 projeye 81 milyon 224 bin 22 lira 51 kuruş hibe verileceğini söyledi.

        Programda 9 büyükbaş hayvancılık, bir küçükbaş hayvancılık, bir soğuk hava deposu, 3 aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri yatırımlarını içeren projeler ile hibe sözleşmesi imzalandı.

        Törene, Vali Uğur Turan ile projeleri kabul edilen hayvancılık işletmeleri yetkilileri katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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