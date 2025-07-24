Kırklareli'nde emniyet personeli kan bağışında bulundu
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılayınca İl Emniyet Müdürlüğü binasında kan bağış standı kuruldu.
"Kan ver, hayat kurtar" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen emniyet personeli kan verdi.
Açıklamada, sağlıklı her vatandaşın kan bağışında bulunması gerektiği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.