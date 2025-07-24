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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey ile Gemlik Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:15 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:15
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey ile Gemlik Emniyet Müdürü Mustafa Kılıç'ı makamında kabul etti.

        Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kent hakkında Kocabey ile Kılıç'a bilgi veren Turan, Kırklareli'nin huzurlu bir kent olduğunu kaydetti.

        Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da bulundu.

        - Vali Turan, Hamzabey Köyü Cemevini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hamzabey Köyü Cemevini ziyaret etti.

        Turan, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıttı.

        Muharrem ayında birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığını ifade eden Turan, bu önemli ayın iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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