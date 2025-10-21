Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Giriş: 21.10.2025 - 16:42 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:42
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Özderin, Tozaklı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla köy kahvehanesinde bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, daha sonra köyde devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

        - Zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemeleri yapılıyor

        Kırklareli'nde zirai dondan etkilenen 220 üreticiye 20.1 milyon lira destek ödemesi yapılacak.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açılamada, "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" kapsamında zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemelerinin yapılacağını belirtti.

        Karaca, tarım sigortası olmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin ödemelerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

