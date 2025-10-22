Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Giriş: 22.10.2025 - 10:24 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:24
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Balaban, Sergen köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köyde yürütülen çalışmaları inceledi, köy muhtarı Yılmaz Bora'dan bilgi aldı.

        - Meme kanseri farkındalık ayı

        Kırklareli'nde meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca kentteki bir alışveriş merkezinde stant kuruldu.

        Sağlık ekipleri, standı ziyaret eden vatandaşlara meme kanserine neden olabilecek risk faktörleri, erken teşhisin önemi ve tarama yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

