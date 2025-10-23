Kırklareli'nde palyatif servisteki hastalar "Günebakan Balkon"da film izleyerek moral buluyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde hemşireler tarafından oluşturulan "Günebakan Balkon"da düzenlenen sinema geceleriyle hasta ve hasta yakınlarının moral ve motivasyonunun artırılması amaçlanıyor.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi sorumlusu hemşire Aylin Kümüş, geçen yıl hastalara moral vermek amacıyla etkinlikler düzenlemeye karar verdi.

Kümüş ve ekip arkadaşları, 10 ay önce servisin bulunduğu kattaki balkonu film gösterimleri için düzenledi.

"Günebakan Balkon" adı verilen alanda haftada bir gün film gösterimi yapılıyor, hasta ve hasta yakınları beyaz perdede sinema keyfi yaşıyor.

Bazı hastalar balkona tekerlekli sandalyeleriyle gelirken, yatağa bağımlı hastalar ise sağlık çalışanları tarafından tekerlekli yataklarıyla balkona getiriliyor.

Hasta ve hasta yakınlarına diyetlerine uygun olarak hazırlanmış patlamış mısır, çay ve kahve ikramında bulunuluyor.

- "En azından bir nefes almalarına sebep oluyor"

Palyatif Bakım Servisi sorumlusu hemşire Aylin Kümüş, AA muhabirine, sağlık çalışanları olarak hasta ve hasta yakınlarına gece gündüz demeden hizmet ettiklerini söyledi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde 28 yatakla palyatif servis hizmeti verdiklerini belirten Kümüş, hastaların moralini yüksek tutmak için çalıştıklarını ifade etti.

Hastalar için servisin balkonunda oluşturdukları alanda sinema geceleri düzenlediklerini dile getiren Kümüş, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik, en azından bir nefes almalarını, hastanede olduklarını bir an için unutmalarını sağlıyor. Palyatif serviste hasta ve hasta yakınlarımıza medikal destek vermek, onların yanlarında olabilmek, onlara her anlamda destek olabilmek çok önemli. Burada biz hastalarımıza medikal desteğin yanında psikolojik, sosyolojik ve manevi anlamda destek sağlıyoruz. Yalnız olmadıklarını, onlar gibi bir sürü insanın aynı dertlerle baş ettiklerini, baş etmeye çalıştıklarını görüyorlar, onlar için motivasyon kaynağı oluyor, birbirlerine destek oluyorlar, birbirleriyle dertleşiyorlar."

Her hafta etkinlikler düzenlediklerini anlatan Kümüş, bu sayede insanların en zor günlerinde yanlarında olduklarını söyledi.