Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:46 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Balaban, Aksicim köyünü ziyaret ederek köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köy muhtarı Yasin Yalçın'dan bilgi aldı.

        Balaban, ardından köydeki çalışmaları inceledi.

        - Voleybol turnuvası yapıldı

        Vize ilçesinde Kurtuluş Kupası Voleybol Turnuvası yapıldı.

        Vize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

        Belediye Başkan Vekili Turgut Geriş, madalya töreninde, turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.

        Başarılı sporcuları tebrik eden Geriş, Vize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

        - Yol yapım ve çevre düzenlemesi çalışmaları

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

        Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi'nde çalışma yaptı.

        Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Pınarhisar'ı daha modern bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Talay, altyapıdan üstyapıya her alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü! Firariydi yakalandı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Edirne'de yağ fabrikasında patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de yağ fabrikasında patlama sonucu çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli Valiliği Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Değerlendirme Toplan...
        Kırklareli Valiliği Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Değerlendirme Toplan...
        Türkiye şampiyonu bedensel engelli haltercinin hedefi Avrupa birinciliği
        Türkiye şampiyonu bedensel engelli haltercinin hedefi Avrupa birinciliği
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yardım kermesi sona erdi
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yardım kermesi sona erdi
        Kırklareli ve Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli ve Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı