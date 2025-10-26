Pınarhisar'ı daha modern bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Talay, altyapıdan üstyapıya her alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Pınarhisar ilçesinde yol yapım ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Balaban, Aksicim köyünü ziyaret ederek köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.