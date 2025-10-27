Kırklareli'nde "Cumhuriyetin Kazanımları" konferansı düzenlendi

Kırklareli Üniversitesince "Cumhuriyetin Kazanımları" konferansı gerçekleştirildi

Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Uğur Turan, konferansta, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zafer neticesinde kurulan Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Milli mücadelenin, büyük zaferle noktalanmasını takiben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ettiğini ifade eden Turan, bu yolda milletin emin adımlarla geleceğe yürüyerek, büyük Türkiye ideali hedeflerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhuriyetin, tarihin her yönüyle en kapsamlı hamle olarak görüldüğünü dile getiren Turan, cumhuriyetin getirdiği yenilikler bakımından bilimi, akılcılığı, demokrasiyi ve özgür düşünceyi esas alan modern Türkiye'nin yapısını daha da güçlendirdiğini kaydetti.

Ecdadın gelecek nesillere bıraktığı en büyük mirasın cumhuriyet olduğunu aktaran Turan, "Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu miras fikren, ilmen, ruhen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli fertlerin omuzlarında aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla taşınmaktadır. Unutulmamalıdır ki sosyal hukuk devleti mücadelesini ve milli egemenliğimizi giderek artan bir azim ve heyecanla sürdürmek ve bize emanet edilen cumhuriyetimize sahip çıkarak daha da ilerilere taşımak hepimizin müşterek vazifesidir." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 29 Ekim 1923'ün istiklal ve istikbalin sarsılmaz temeli olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin 102. yaşında büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Ak, "Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerleri çağın gereklerine uygun bir şekilde geliştirmek, bilimsel üretimi artırmak, topluma değer katmak ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz." dedi.