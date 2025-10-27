Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde sağanak ve rüzgar etkili oluyor

        Kırklareli'nde sağanak ve rüzgar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:37
        Kırklareli'nde sağanak ve rüzgar etkili oluyor
        Kırklareli'nde sağanak ve rüzgar etkili oluyor.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar, zaman zaman şiddetini artırıyor.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

