Kırklareli'nde sağanak ve rüzgar etkili oluyor.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak ve rüzgar, zaman zaman şiddetini artırıyor.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
