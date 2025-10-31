Kırklareli'nde KÖYDES toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda köylerde yapılan yatırımlar değerlendirilerek, planlanan çalışmalar görüşüldü.
Turan, vatandaşların daha etkin ve verimli hizmet almasını sağlamaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
