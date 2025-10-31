Trakya'dan geçen ay 308 milyon 84 bin dolarlık ihracat yapıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 308 milyon 84 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ait genel ticaret sistemi kapsamında dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre en çok ihracat 274 milyon 700 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı.

Bölgede Kırklareli 19 milyon 836 bin dolar ihracat ile ikinci, Edirne ise 13 milyon 548 bin dolar ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca Tekirdağ'dan 194 milyon 959 bin dolar, Kırklareli'nden 11 milyon 38 bin dolar, Edirne'den de 10 milyon 556 bin dolar ithalat gerçekleştirildi.