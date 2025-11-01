Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı 4. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Kurul, Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.
