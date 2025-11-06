Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında öğrencilerle kitap okudu.
Özderin, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Pınarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Ziyarette öğretmenlerle bir araya gelen Özderin, istekleri dinledi.
Özderin daha sonra ziyaret ettiği derslikte öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu.
- Kaymakam Balaban'a ziyaret
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü makamında kabul etti.
Balaban ziyarette, ilçe hakkında Eskitürk'e bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, Eskitürk'e görevinde başarı diledi.
