Kırklareli'nde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri denetlendi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, jandarma personelinin desteği ile Avrupa Otoyolu Lüleburgaz bağlantı yolunda denetim yaptı.
Canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçların durdurulduğu denetimde, ekipler evrak kontrolü gerçekleştirdi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
