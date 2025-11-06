Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut hayata geçirecekleri projeleri anlattı
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kentte yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kentte yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.
Bulut, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, göreve başladığı ilk günden itibaren mazeret üretmeden sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını, en çok altyapı sorununa odaklandıklarını kaydetti.
Kentin altyapı sorunları olduğunu yineleyen Bulut, altyapının yaklaşık 5 milyar liralık bütçe ile yenileceğini belirtti.
Altyapı yapım ihalesinin gelecek ay gerçekleşeceğini aktaran Bulut, "Bu şehre bu kente borcumu ödeyebileceğim en büyük hizmetin altyapı olduğunu düşünüyorum. Sonucu ne olursa olsun. Çok zorlu günler olacak, çok zahmetli olacak, çok tepki alacağız, çok şikayet alacağız ama bunları bile bile bu sürece giriyoruz. Çünkü birinin bu cesarete sahip olması gerekiyordu." dedi.
Karahıdır Korusu Projesi'nin en kısa sürede hayata geçeceğini ifade eden Bulut, projenin AB bütçesi ile yürütüleceğini belirtti.
Şevket Dingiloğlu Parkı'nın da engellilerin sosyalleşeceği bir alana dönüştürdüklerini belirten Bulut, devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.
- Güneş Enerji Santrali Projesi
Bulut, Güneş Enerji Santrali Projesi ile belediyenin ihtiyacı olan elektrik enerjisini güneşten üreteceklerini söyledi.
Belediyenin aylık 3 milyon liralık elektrik sarfiyatının olduğunu anlatan Bulut, "Bu yıllık 36 milyona tekabül ediyor. 5 yıllık sürece bakın 150-200 milyon lira. Paranın büyüklüğüne bakın. Sadece tasarrufla biz bunu kasamızda tutabilir miyiz? Evet. Biz üreteceğiz. Vize'de 148 dönümlük bir arazi tahsisi gerçekleştirdik. Gerekli onayları aldık." şeklinde konuştu.
Bulut, Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında, yeni yapılacak otogarın yerinin belirlenmesi konusunda uzlaşma sağlanamamasına tepki gösterdi.
Kentin artık zaman kaybedecek vaktinin olmadığını vurgulayan Bulut, yeni otogar yapılması için gece gündüz demeden projeler ürettiklerini vurguladı.
Kent içinde otogar olmaması gerektiğini anlatan Bulut, "Bu konuda ciddi çalışmalarımız oldu. Bazı arkadaşlar şimdi diyor ki İstanbul yolu üzeri tarım arazisi. Tamam. Arkadaşlar çevre yolu geçecek oradan. Ne yapacağız çevre yolu da mı yapmayacağız. Çevre yoluna da mı karşısınız. Nereye yapılacak bu çevre yolu, söyleyin. Arkadaşlar mantığı var, bilimi var hepsi var. Planlama, şehircilik, akıl var." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.