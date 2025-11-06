Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut hayata geçirecekleri projeleri anlattı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kentte yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Bulut, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, göreve başladığı ilk günden itibaren mazeret üretmeden sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını, en çok altyapı sorununa odaklandıklarını kaydetti.

Kentin altyapı sorunları olduğunu yineleyen Bulut, altyapının yaklaşık 5 milyar liralık bütçe ile yenileceğini belirtti.

Altyapı yapım ihalesinin gelecek ay gerçekleşeceğini aktaran Bulut, "Bu şehre bu kente borcumu ödeyebileceğim en büyük hizmetin altyapı olduğunu düşünüyorum. Sonucu ne olursa olsun. Çok zorlu günler olacak, çok zahmetli olacak, çok tepki alacağız, çok şikayet alacağız ama bunları bile bile bu sürece giriyoruz. Çünkü birinin bu cesarete sahip olması gerekiyordu." dedi.

Karahıdır Korusu Projesi'nin en kısa sürede hayata geçeceğini ifade eden Bulut, projenin AB bütçesi ile yürütüleceğini belirtti.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nın da engellilerin sosyalleşeceği bir alana dönüştürdüklerini belirten Bulut, devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.