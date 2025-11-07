Kırklareli'nde Tarımsal Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde Tarımsal Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.
Vali Uğur Turan başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Vali Turan, kentin tarımsal faaliyetlerini arttırmak için çalıştıklarını söyledi.
