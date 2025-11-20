Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Giriş: 20.11.2025 - 09:27 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:27
        Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 13 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

