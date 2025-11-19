Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli deniz suyu kalitesiyle ön plana çıkıyor

        Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldelerinin deniz suyu kalitesiyle ön plana çıktığını belirtti.

        Giriş: 19.11.2025 - 17:04 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:04
        Kırklareli deniz suyu kalitesiyle ön plana çıkıyor
        Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldelerinin deniz suyu kalitesiyle ön plana çıktığını belirtti.

        Cerit, İl Genel Meclisi kasım ayı toplantısında yaptığı konuşmada, 15 günlük periyotlar halinde denizde hijyen analizlerinin yapıldığını söyledi.

        Deniz suyu kalitesinin yaz mevsiminde orta dereceye düştüğünü ifade eden Cerit, "Çok iyi derecede deniz suyumuz var, mevsimin en yoğun olduğu dönemde orta gruba düştüğünü görüyoruz." dedi.

        İğneada beldesinde Beğendik, Aşıklar ve Özel İdare plajları ile Kıyıköy beldesinde Belediye, Halk, Panayır İskelesi ile Servez plajlarından numunelerin alındığını anlatan Cerit, analiz sonuçlarının durumuna ilişkin ilgili kurumlara bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

        Analizlerde kötü sonuçlara hiç rastlamadıklarını dile getiren Cerit, şunları kaydetti:

        "İğneada Beğendik Plajı'nda yıl içerisinde orta dereceyi görmüşüz. Aşıklar Plajı iyi durumda, herhangi bir sıkıntı yok. İğneada Özel İdare Kamp alanı orta derecede. Arkadaşlarımız bir buçuk metreye kadar suyun içine giriyor, özel steril kaplarla numune alıyor ve bu şekilde analizleri yapıyorlar. Yaz döneminde 15 günde bir kez deniz suyunu analiz ediyoruz."

        Cerit, köylerdeki su depolarının denetimine ilişkin yürütülen çalışmaları da anlattı.

        Daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş başkanlığında gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

        Toplantıda, 3 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

