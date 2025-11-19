Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, sporcularla bir araya geldi.
Gün, Demirköy Belediyesi Spor Kulübü muaythai ve güreş takımı sporcularını makamında kabul etti.
Sporcularla bir süre sohbet eden Gün, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.
Sportif faaliyetlere önem verdiklerini ifade eden Gün, sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını belirtti.
- Yol bakım ve onarım çalışmaları
Vize ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Gazi Mahallesi Kışla Caddesi'nde sıcak asfalt ile onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımı yapıldı.
