Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, sporcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, sporcularla bir araya geldi.

        Gün, Demirköy Belediyesi Spor Kulübü muaythai ve güreş takımı sporcularını makamında kabul etti.

        Sporcularla bir süre sohbet eden Gün, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

        Sportif faaliyetlere önem verdiklerini ifade eden Gün, sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını belirtti.

        - Yol bakım ve onarım çalışmaları

        Vize ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Gazi Mahallesi Kışla Caddesi'nde sıcak asfalt ile onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Kızı son anda evden kaçtı ama... Kurşun yağmuru!
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Montella: Biz hiç şüphe etmedik!
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Eşini de çocuklarını da darp etti! Ütüyle dehşet!
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        Çayın yanında verilen limona ücret alan işletmeye ceza kesildi
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Yerel Kalkınma Hamlesi Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Yerel Kalkınma Hamlesi Toplantısı yapıldı
        Vize'de yöresel ürün pazarı denetimi
        Vize'de yöresel ürün pazarı denetimi
        Kırklareli Valisi Turan, şehit Berkay Karaca'nın ailesini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, şehit Berkay Karaca'nın ailesini ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, Vize Devlet Hastanesinde incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, Vize Devlet Hastanesinde incelemede bulundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'de aracın çarpması ile metrelerce uzağa savrulan şahıs hayatını...
        Kırklareli'de aracın çarpması ile metrelerce uzağa savrulan şahıs hayatını...