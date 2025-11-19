Kırklareli Valisi Turan, Vize Devlet Hastanesinde incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

Vali Turan, yetkililerden bilgi aldı.

Hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet eden Turan, istekleri dinledi.

Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Turan, fedakarca görev yapan personele teşekkür etti.

İncelemede, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca bulundu.