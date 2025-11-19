Habertürk
Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 2025 Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:36 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:36
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 2025 Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Orhan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdal Tekin ve Atatürk Mahalle Muhtarı Sevda Uslu ile bir aileyi ziyaret etti.

        Ziyarette ailenin isteklerini dinleyen Orhan, aile bireylerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 Aile Yılı ilan edildiğini anımsatan Orhan, her fırsatta aile ziyaretlerinde bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

        - Kaymakam Özderin, inşaat çalışmalarını inceledi

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, yapımı devam eden Aile Hekimliği Merkezi ile 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmetleri İstasyonundaki çalışmaları inceledi.

        İnşaat alanını gezen Özderin, çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Emre Cesur'dan bilgi aldı.

        Sağlık hizmetlerini modern koşullarda daha kaliteli ve hızlı sunmak için yeni yatırımların devam ettiğini ifade eden Özderin, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

        

