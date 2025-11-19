Kırklareli'nde Yerel Kalkınma Hamlesi Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Yerel Kalkınma Hamlesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentte yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Toplantıda, yerel potansiyeli harekete geçirmek, sanayi ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Turan, bu kapsamda kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ve ilgili kurum müdürleri katıldı.