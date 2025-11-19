Kırklareli Valisi Turan, şehit Berkay Karaca'nın ailesini ziyaret etti

Ziyarette, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız ve 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun da yer aldı.

Daha sonra şehit Karaca için Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehitlerin hiçbir zaman unutulmadığını ve unutulmayacağını ifade eden Turan, şehit yakınlarının en kıymetli emanet olduğunu söyledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın ailesini ziyaret etti.

