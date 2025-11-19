Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret etti.
Eskitürk, ziyarette Kaymakam Özderin'e asayiş ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi.
Özderin ise Eskitürk'e görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, kolluk kuvvetlerine başarı diledi.
- Talay'dan esnaf ziyareti
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, esnaf ziyaretinde bulundu.
Talay, çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu.
Esnafın isteklerini dinleyen Talay, ziyaretlerde belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.
