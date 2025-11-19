Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban ve Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:51 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:51
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize Kaymakamı Kemal Balaban ve Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

        Altınöz, ziyarette, eğitim faaliyetleri ile Vize ve Pehlivanköy ilçelerindeki okulların durumu hakkında kaymakamlara bilgi verdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınöz, kentte eğitim başarısını arttırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        - Akdemir, okulları ziyaret etti

        Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Akdemir, Cumhuriyet ve Adalet Erez İlkokullarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Okullarda incelemede bulunan Akdemir, eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı.

        Öğretmenlerin isteklerini dinleyen Akdemir, öğrencilerle de sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

