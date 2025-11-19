Öğretmenlerin isteklerini dinleyen Akdemir, öğrencilerle de sohbet etti.

Akdemir, Cumhuriyet ve Adalet Erez İlkokullarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Altınöz, ziyarette, eğitim faaliyetleri ile Vize ve Pehlivanköy ilçelerindeki okulların durumu hakkında kaymakamlara bilgi verdi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban ve Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.