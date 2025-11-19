Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Babasıyla aynı hastalığa yakalanan kadın akciğer kanserini erken teşhisle yendi

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Ebru Beltan, 2 yıllık tedavinin ardından akciğer kanserini yenmeyi başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 12:46 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:46
        Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra Lüleburgaz'a yerleşen 36 yaşındaki Beltan, 2023 yılında öksürük şikayetiyle İstanbul'daki bir hastaneye başvurdu.

        İzmir'de yaşayan ve akciğer kanseri tedavisi süren 70 yaşındaki babasıyla aynı hastalığa yakalandığını öğrenen Beltan, doktor kontrolünde tedaviye başladı.

        Yaklaşık 2 yıl süren tedavinin ardından akciğerindeki kitleyi başarılı bir operasyonla aldıran Beltan, sağlığına tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        - "Erken teşhis çok önemli"

        Beltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce gribal enfeksiyon ve öksürük şikayetinin devam etmesi üzerine hastaneye başvurduğunu söyledi.

        Çekilen tomografide akciğerinde bir leke görülmesi üzerine belli aralıklarla kontrole gittiğini anlatan Beltan, 2025 yılının ocak ayında akciğerindeki kitlenin şekil değiştirmeye başladığını belirtti.

        Beltan, doktorların tavsiyesi üzerine başarılı bir operasyonla akciğerindeki kitlenin alındığını söyledi.

        Kanserde erken teşhisin önemine değinen Beltan, şöyle devam etti:

        "Erken teşhis çok önemli. Erken teşhis olmasaydı ben bunu takip etmeseydim çünkü fizikken bende bir rahatsızlık yaratmıyor, birkaç sene sonra belki kemoterapi almam gerekecekti, belki çok daha zorlu bir süreç olabilecekti. Çünkü küçük hücreli kanser türleri hızlı yayılan, takip edilmediğinde çok daha zor iyileştirilebilen, üçüncü evrede fark edilebilen türlerden biriymiş. Araştırdığımda bunu öğrendim. O yüzden erken teşhis çok önemli."

        Beltan, kanserle mücadelede moral ve motivasyonun çok önemli olduğuna dikkati çekti.

        - "Babam da akciğer kanseri üçüncü evre"

        Babasının da kanserle mücadele ettiğini anlatan Beltan, ailece zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

        Erken teşhis sayesinde kendisinin kanseri yenmeyi başardığını ifade eden Beltan, "Babam da akciğer kanseri üçüncü evre, genetik bir şey değil aslında bu. Onun geçirdiği sürece baktığımda erken teşhisle ne kadar büyük bir sıkıntı girdabının içinden çıktığımı aslında fark ediyorum. O yüzden erken teşhis çok önemli. Çok daha uzun yıllar sağlıklı yaşamak için doktor kontrolünde kendimizi ihmal etmeden sıklıkla süreci takip etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Kanser hastalarının hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurgulayan Beltan, hastalıkla mücadelede moral ve motivasyonun çok önemli olduğuna değindi.

        Bir kız çocuğu annesi olan Beltan, kanseri yendiği için çok mutlu olduğunu belirterek tüm kanser hastalarına acil şifalar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

