Kırklareli'nde yöresel ürün pazarında mevzuata aykırı gıda ürünlerine el konuldu
Kırklareli'nde yöresel ürün pazarında mevzuata uygun olmadığı belirlenen çeşitli gıda ürünlerine el konuldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda Kontrol Şubesi ekipleri Vize ilçesinde kurulan yöresel ürün pazarında denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 72 kilogram et ve et ürünü ile 10 kilogram bala el konularak yasal işlem başlatıldı.
Gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla denetimlerin kesintisiz süreceği kaydedildi.
