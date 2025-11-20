Kırklareli Valisi Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, kamu kurumlarını ziyaret etti.

Vali Turan, ilk olarak AFAD Müdürlüğü binasını gezdi.

Ardından personelle bir araya gelen Turan, AFAD Müdürü Salih Erden'den brifing aldı.

Vali Turan daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.