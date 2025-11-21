Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek

Kırklareli'nde 5. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın 4-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Fuarın, kapalı pazaryerinde yapılacağını ifade eden Altıntel, fuarda en son geliştirilen araç ve gereçlerin sergileneceğini kaydetti.

Çiftçilerin de makine ve ekipman satın alabilmek için fuarı heyecanla beklediğini aktaran Altıntel, tüm kurumların fuara en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.