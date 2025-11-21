Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek

        Kırklareli'nde 5. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde 5. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek.

        Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın 4-7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

        Fuarın, kapalı pazaryerinde yapılacağını ifade eden Altıntel, fuarda en son geliştirilen araç ve gereçlerin sergileneceğini kaydetti.

        Çiftçilerin de makine ve ekipman satın alabilmek için fuarı heyecanla beklediğini aktaran Altıntel, tüm kurumların fuara en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Maduro'dan Karayip kıyılarına füze talimatı
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!

        Benzer Haberler

        Vize'de ilkokul öğrencilere su verimliliği, gıda israfı ve beslenme eğitimi
        Vize'de ilkokul öğrencilere su verimliliği, gıda israfı ve beslenme eğitimi
        Kırklareli Valisi Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, kurum ziyaretlerinde bulundu
        Pınarhisar'da gıda işletmeleri denetimleri
        Pınarhisar'da gıda işletmeleri denetimleri
        Pınarhisar Floor Curling Takımı Türkiye şampiyonu
        Pınarhisar Floor Curling Takımı Türkiye şampiyonu
        Babaeski'de beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Babaeski'de beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Kırklareli İl Genel Meclisi, Evrencik'te makine parkı ve garaj alanına imar...
        Kırklareli İl Genel Meclisi, Evrencik'te makine parkı ve garaj alanına imar...