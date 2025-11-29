Teknik personel ilçede sera üretim alanlarını ziyaret etti. Üreticilere, üretim çeşitliliği, ürünlerin ilaçlanması, ürünlerin hasat teknikleri gibi konularda bilgiler verildi.

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, örtü altı yetiştiricilik yapan üreticilerle bir araya geldi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kofçaz Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

